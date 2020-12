Teatro alla Scala, Manuel Legris nuovo direttore del Corpo di Ballo

Parigino, nominato étoile da Rudolf Nureyev nel 1986, assume l’incarico oggi. E’ già al lavoro per “A riveder le stelle”, lo spettacolo che sostituirà la prima del 7 dicembre in cui sarà dato spazio anche alla danza. Lo scorso anno la stagione del ballo si era aperta proprio con una sua coreografia: Sylvia

Manuel Legris è ufficialmente il nuovo direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano.

La notizia, che circolava da un po’, è stata confermata dal sovrintendente Dominique Meyer durante la conferenza stampa di presentazione di “A riveder le stelle”, lo spettacolo che sostituirà la prima del 7 dicembre. Proprio per questo “racconto musicale”, come è stato definito, che avrà la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Davide Livermore, Legris sta creando Verdi Suite per cinque artisti scaligeri.

Parigino, nominato étoile da Rudolf Nureyev nel 1986, assume l’incarico ufficialmente oggi. Lo scorso anno l’inaugurazione della stagione del ballo era stata affidata proprio alla sua versione di Sylvia.

approfondimento Prima della Scala 2020: cast stellare con 24 cantanti e Roberto Bolle “Manuel Legris succede a Frédéric Olivieri, che riprende l’incarico alla Direzione della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala e a cui va la riconoscenza del Teatro per l’impegno, la professionalità e la grande energia creativa che in questi anni ha dedicato alla direzione della compagnia scaligera” si legge nel comunicato diffuso dal Teatro alla Scala.

Nonostante i teatri chiusi, il nuovo direttore è già a lavoro per preparare un Galà di Balletto, che sarà ripreso dalla Rai il 17 dicembre e trasmesso nei prossimi mesi, e che accosterà brani ed estratti da titoli classici e moderni. Come La Sylphide di August Bournonville, Le Corsaire nella coreografia dello stesso Legris, Excelsior di Ugo Dell’Ara, Le spectre de la rose e Don Chisciotte di Nureyev, Sentieri di Philippe Kratz e Progetto Händel di Mauro Bigonzetti.