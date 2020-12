4/38 ©Ansa

"Io credo che sarà un grande spettacolo, non si poteva assolutamente non fare la Prima, non si poteva fare quella classica e per cui questa mi pare la migliore soluzione". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della Prima della Scala, arrivando in teatro. Uno spettacolo a porte chiuse che si tiene in diretta tv per la pandemia

La prima della Scala senza pubblico aperta dall'Inno di Mameli