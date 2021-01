Teatro alla Scala, Sky Tg24 alle prove della prima opera dal lockdown

Si riparte con Mozart

A riportare dunque la lirica nel suo tempio saranno le note del "Così Fan Tutte", l’opera buffa di Mozart nel classico allestimento di Michael Hampe con scene e costumi di Mauro Pagano, che andrà in diretta online anche sui social del Teatro alla Scala il 23 gennaio alle ore 19.

Sul podio, in un teatro completamente vuoto, il Maestro Giovanni Antonini.

“Manca il pubblico, non solo gli applausi ma proprio la sua presenza fisica che è una parte integrante di quello che è il rito dello spettacolo. Gli applausi alla fine di un’aria fanno parte dell’opera esattamente come la musica” confessa a Sky Tg24 durante le prove.

La difficoltà della distanza

Musicisti con la mascherina e distanziati, pareti di plexiglas per dividere i fiati, coristi sui palchi. L’emergenza sanitaria ha costretto a cambiare lo spazio scenico e ha portato l’orchestra là dove solitamente sono seduti gli spettatori, su una pedana costruita sopra la platea (VIDEO).

”C’è una grande differenza perché è il suono della platea, le sedie sono state quasi tutte tolte ed è veramente un suono bellissimo, molto più ricco” osserva il Maestro Antonini. Già in occasione della prima alternativa il direttore musicale del Teatro alla Scala Riccardo Chailly aveva sottolineato a Sky Tg24 proprio come questa nuova disposizione aveva fatto scoprire “il cuore acustico del Piermarini che tutti identifichiamo nel lampadario”.

La difficoltà è tutta nelle distanza dal palcoscenico.

“La musica di Mozart necessita di una grande sincronia e di grande senso ritmico. I cantanti e l’orchestra devono seguire ritmi molto veloci e con accenti molto rapidi. Essere così distanti è molto complicato e sarà una grande sfida” confessa Antonini.