Una pallottola spuntata avrà un sequel? Liam Neeson rompe il silenzio

Futuro incerto per il seguito di The Naked Gun, il film uscito nel 1988 che prendeva in giro i procedurali polizieschi allora in voga, con una trilogia cinematografica che arrivò a incassare oltre 216 milioni di dollari al botteghino. Il nuovo protagonista del reboot non crede che ci sarà un nuovo capitolo



Il futuro di Una pallottola spuntata secondo Liam Neeson? Molto incerto, forse inesistente. L’attore protagonista del reboot del film uscito nel 1988 si è aperto, rispondendo in prima persona alle speculazioni che ipotizzavano la messa in cantiere di un sequel. E Neeson si dice molto dubbioso circa quell’eventualità, smorzando così gli entusiasmi dei fan. Nel mondo del cinema contemporaneo, dove franchise e saghe sono pensati per durare anni e moltiplicare sequel su sequel (e spin-off dopo spin-off, anche), ogni nuova uscita legata a un titolo storico scatena immediatamente la stessa domanda: ci saranno altri capitoli? Èd è stato così anche per Una pallottola spuntata, ovviamente. Il ritorno sul grande schermo di questa avventura che mescola risate e azione ha acceso la curiosità dei fan, ansiosi di sapere se Liam Neeson vestirà ancora i panni del protagonista in eventuali seguiti.

Le parole di Neeson Liam Neeson, noto per Taken (film del 2008, diretto da Pierre Morel, in Italia tradotto con il titolo di Io vi troverò), è ormai intenzionato a limitare i ruoli d’azione. Ha risposto con chiarezza alla questione relativa a eventuali sequel del reboot di Una pallottola spuntata. “Penso che si tratterà probabilmente di un solo film”, ha dichiarato, raffreddando le speranze di chi immaginava una nuova serie comica a lungo termine. Un annuncio che, se da un lato delude i sostenitori più entusiasti, dall’altro può piacere a chi teme di snaturare un successo prolungandolo oltre misura. Non è comunque certo che questa decisione resti immutata: la produzione potrebbe sempre cambiare idea. Intanto, il regista della trilogia originale ha dichiarato apertamente di non avere intenzione di guardare il sequel con Neeson protagonista. Approfondimento Una Pallottola Spuntata, Liam Neeson tra sequel e reboot demenziale

Un debutto da record Nonostante le perplessità dell’attore, i dati al botteghino parlano chiaro. Questo reboot della storica saga comica interpretata da Leslie Nielsen ha già incassato oltre 42 milioni di dollari, pari a 31 milioni di sterline, nelle prime due settimane di programmazione mondiale. Con Pamela Anderson tra gli interpreti principali, il film ha conquistato un punteggio del 91% su Rotten Tomatoes, risultato mai raggiunto in precedenza dalla serie cinematografica di The Naked Gun (questo è il titolo originale di Una pallottola spuntata). Eppure, Liam Neeson rimane incerto sul fatto che il pubblico lo possa rivedere nei panni di Frank Drebin Jr, figlio del celebre personaggio interpretato da Nielsen nella trilogia originale e nella serie televisiva Police Squad!. A Newsweek, Neeson ha ribadito: “Penso che sarà un’operazione unica, sì. E se avrà successo, tanto meglio”. Approfondimento Pamela Anderson e Liam Neeson si sarebbero fidanzati

Risate e volti noti Neeson ha anche sottolineato: “Penso che il film farà sorridere e ridere un po’, e cavolo, ne abbiamo proprio bisogno in questo momento. Credo che sarà probabilmente un’operazione unica. Non che l’esperienza non sia stata fantastica, lo è stata. È stato straordinario lavorare con Pamela, Danny Huston e tutti questi ragazzi fantastici”. Il cast include inoltre Kevin Durand e Paul Walter Hauser, con apparizioni speciali dell’ex campione UFC Michael Bisping e del wrestler WWE Cody Rhodes. Approfondimento Taken 3 - L'ora della verità, il cast del film con Liam Neeson

Dietro la macchina da presa La regia è affidata ad Akiva Schaffer, già parte del collettivo The Lonely Island, mentre la produzione è firmata da Seth MacFarlane, creatore della serie animata statunitense I Griffin (titolo originale: Family Guy). La sceneggiatura porta la firma di Dan Gregor, Doug Man e dello stesso Schaffer, lo stesso team responsabile del successo del 2022 Cip & Ciop agenti speciali (titolo originale: Chip ‘N Dale: Rescue Rangers), vincitore di un Emmy. Approfondimento Una pallottola spuntata, trailer del film con Liam Neeson