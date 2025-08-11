Toy Story 5, torna Forky: il giocattolo che non sapeva di esserlo

Il quinto film della saga Pixar è in arrivo e, insieme a Woody, Buzz e gli altri, rivedremo anche Forky, il cucchiaio-forchetta di Toy Story 4 diventato simbolo di ironia e identità. Ecco cosa sappiamo

C’era una volta un giocattolo che non voleva essere un giocattolo. Forky, il cucchiaio-forchetta artigianale nato in Toy Story 4 , è stato uno dei personaggi più sorprendenti della Pixar: ingenuo, ironico, con quella crisi d’identità che lo rendeva irresistibilmente umano. E ora sta per tornare.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Non si conosce ancora la trama ufficiale, ma il ritorno di Forky apre a nuove avventure surreali: la sua visione buffa e disarmante del mondo promette di regalare momenti esilaranti e teneri, in perfetto stile Pixar.

Pixar ha confermato che Forky sarà tra i protagonisti di Toy Story 5, il nuovo capitolo dell’amatissima saga iniziata nel 1995. Una saga che, in quasi trent’anni, ha raccontato la vita segreta dei giocattoli come nessun’altra, parlando di amicizia, crescita, separazioni e seconde possibilità.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Personaggi pronti a entrare nei cuori di grandi e piccoli

Oltre a Forky, è atteso anche il rientro dei volti storici: Woody, Buzz, Jessie e gli altri compagni di scaffale. Per i fan, sarà l’occasione di ritrovare la famiglia di giocattoli più famosa del cinema, e magari scoprire nuovi personaggi pronti a entrare nei cuori di grandi e piccoli.

L’uscita di Toy Story 5 è prevista per il 2026, e l’attesa è già altissima. Perché, a distanza di decenni, la magia di questi film resta intatta: riescono a farci ridere, commuovere e ricordare che, in fondo, siamo tutti un po’ giocattoli che cercano il proprio posto nel mondo.