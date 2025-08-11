Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Toy Story 5, torna Forky: il giocattolo che non sapeva di esserlo

Cinema
Giuditta Avellina

Giuditta Avellina

©Getty

Il quinto film della saga Pixar è in arrivo e, insieme a Woody, Buzz e gli altri, rivedremo anche Forky, il cucchiaio-forchetta di Toy Story 4 diventato simbolo di ironia e identità. Ecco cosa sappiamo

C’era una volta un giocattolo che non voleva essere un giocattolo. Forky, il cucchiaio-forchetta artigianale nato in Toy Story 4, è stato uno dei personaggi più sorprendenti della Pixar: ingenuo, ironico, con quella crisi d’identità che lo rendeva irresistibilmente umano. E ora sta per tornare.

Forky ritorna e c'è già grande hype

Pixar ha confermato che Forky sarà tra i protagonisti di Toy Story 5, il nuovo capitolo dell’amatissima saga iniziata nel 1995. Una saga che, in quasi trent’anni, ha raccontato la vita segreta dei giocattoli come nessun’altra, parlando di amicizia, crescita, separazioni e seconde possibilità.

Non si conosce ancora la trama ufficiale, ma il ritorno di Forky apre a nuove avventure surreali: la sua visione buffa e disarmante del mondo promette di regalare momenti esilaranti e teneri, in perfetto stile Pixar.

Personaggi pronti a entrare nei cuori di grandi e piccoli

Oltre a Forky, è atteso anche il rientro dei volti storici: Woody, Buzz, Jessie e gli altri compagni di scaffale. Per i fan, sarà l’occasione di ritrovare la famiglia di giocattoli più famosa del cinema, e magari scoprire nuovi personaggi pronti a entrare nei cuori di grandi e piccoli.

L’uscita di Toy Story 5 è prevista per il 2026, e l’attesa è già altissima. Perché, a distanza di decenni, la magia di questi film resta intatta: riescono a farci ridere, commuovere e ricordare che, in fondo, siamo tutti un po’ giocattoli che cercano il proprio posto nel mondo.

Spettacolo: Ultime notizie

Toy Story 5, torna Forky: il giocattolo che non sapeva di esserlo

Cinema

Il quinto film della saga Pixar è in arrivo e, insieme a Woody, Buzz e gli altri, rivedremo anche...

Viola Davis, 60 anni di talento: una vita tra cinema, tv e premi

Cinema

Dalla povertà dell’infanzia alla gloria di Hollywood, Viola Davis ha trasformato il talento in...

20 foto

Canta "Con te partirò" e si ritrova di fronte Andrea Bocelli. VIDEO

Musica

Un momento virale sulle note della celebre canzone del cantante lirico e cantautore italiano: un...

Giulia Stabile sui ritocchi estetici: "Non ho mai fatto niente"

Spettacolo

La ballerina romana ha replicato seccamente ai commenti social nei quali veniva criticata per...

Bobby Whitlock, morto il co-fondatore del gruppo Derek and the Dominos

Musica

Il tastierista e cantante, che aveva co-fondato con Eric Clapton la storica band e che aveva...

Spettacolo: Per te