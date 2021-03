Carla Fracci a Sky Tg24: “Non esistono segreti, solo tanto lavoro”

L’étoile, che ha fatto la storia della danza, si racconta in una lunga intervista. L’infanzia in campagna, le difficoltà della scuola, l’incontro con Margot Fonteyn e poi con Rudolf Nureyev, l’amicizia con Alda Merini, fino al grande ritorno al Teatro alla Scala dopo un’assenza durata più di vent’anni

Abbiamo incontrato Carla Fracci proprio nel tempio in cui è entrata a soli 10 anni. L’infanzia, il ricordo di Rudolf Nureyev e Margot Fonteyn, l’amicizia con Alda Merini, la famiglia ma anche il difficile momento che stiamo vivendo a causa della pandemia ( GLI AGGIORNAMENTI ). L’étoile si è raccontata in una lunga intervista.

La sua interpretazione della giovane contadina tradita dal nobile Albrecht resta ancora oggi punto di riferimento assoluto per chiunque si accosti a questo balletto simbolo del Romanticismo, nato su libretto del poeta Théophile Gautier. E proprio per preparare il Corpo di Ballo a questo spettacolo , trasmesso in streaming, è tornata al Teatro alla Scala di Milano dopo un’assenza di oltre 20 anni.

“Ero una contadina, sono cresciuta con le oche, in mezzo alla terra. Non avrei mai immaginato che esistesse un teatro”. E’ iniziata da lì, dalla campagna, la storia di Carla Fracci. Un incipit che evoca uno dei ruoli più rappresentativi della sua carriera: Giselle.

Lei ha fatto la storia del Teatro alla Scala, è tornata dopo tanto tempo ed è stata accolta da un applauso molto sentito da parte di tutto il Corpo di Ballo in Sala Cecchetti.

“E’ stato molto emozionante, erano più di vent’anni che non entravo in una sala ballo della Scala. Ma... è stato normale, è come se il tempo non si fosse mai interrotto. Ho ritrovato anche Massimo Murru con cui ho ballato l’ultimo balletto qui, Cheri…

… Costruito per lei..

Per me, sì. Con la Scala non c’è stato nessun bisticcio in realtà. L’uomo è così, è la natura che a volte crea delle difficoltà di comprensione. Ma ho superato tutte le amarezze pensando che sono stata fortunata ad aver cominciato in un tempio d’arte come questo. E tornarci dopo tutti questi anni è stato bello, proprio bello.

E’ rientrata alla Scala per preparare il Corpo di Ballo in Giselle. Alla fine è risalita anche sul palco del Piermarini ricevendo gli applausi degli orchestrali in un teatro completamente vuoto. Che effetto le ha fatto?

La mancanza del pubblico è molto grave perché tu quando entri in scena senti la presenza, la simpatia. Un calore che percepisci, ricevi e restituisci.

Quel giorno mi ha molto sorpresa quell’applauso perché l’orchestra è sempre sulle sue posizioni, i musicisti non si sbilanciano mai troppo. E invece c’è stato questo slancio di affetto inaspettato, li ringrazio molto per questo. Non solo loro. Anche i tecnici che si ricordavano di me e volevano farsi una foto. E i ragazzi giovani, che bello questo seguire con attenzione tutto quello che potevo dire o suggerire loro.

Durante la masterclass si è rivolta così a Martina Arduino: “Lascia libero quello che senti, in scena si crea. Un giorno in un modo e un giorno in un altro”. Come si arriva a questa verità sul palco e come si può trasmettere?

E’ difficile da spiegare. E’ qualcosa che un po’ si ha, un po’ si costruisce con gli anni e con le esperienze con coreografi che creano per te. Molto importante è anche l’insegnante. Però ecco, arrivare a creare in palcoscenico questo non so… E’ fondamentale sentire la musica, ma anche quello che arriva da un gesto, da un semplice sguardo, dal tuo partner. Il gesto sostituisce la parola. C’è sempre un pensiero, niente finisce lì sul passo ma bisogna sempre andare oltre. E ogni ruolo ha una tecnica diversa, uno stile diverso.