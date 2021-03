Scala, appello di Dominique Meyer: "Vacciniamoci e riapriamo i teatri"

approfondimento

Scala, solo un positivo al Covid sui 50 tamponi di controllo

La proposta arriva dopo gli ultimi giorni turbolenti vissuti dal Teatro milanese, iniziati a causa di controlli che hanno segnalato la debole positività al Covid (SPECIALE CORONAVIRUS) di 45 artisti e lavoratori scaligeri, tutti negativi (tranne due) al tampone di controllo. Il contrattempo ha comportato ritardi e slittamenti nel cartellone in streaming messo su già con parecchie difficoltà: "Stiamo facendo un'indagine per capire cosa sia successo. Ma una cosa di questo genere dimostra che siamo fragili", aggiunge Meyer, che evita accuse e non menziona le tante ipotesi al vaglio: ovvero che si sia trattato di un errore, forse una partita di tamponi difettosi, o forse di una variante (i referti sono stati inviati anche a Padova dove si sta facendo uno studio sui debolmente positivi). Restano invece incontrovertibili le conseguenze: 36 ballerini, tre membri della direzione del ballo e mezza dozzina di persone impegnate nel dittico di Kurt Weill sono rimaste a casa per giorni pensando di avere il Covid, con conseguente quarantena e isolamento anche delle persone a loro vicine; una situazione di precarietà e insicurezza permanente, che nuoce a ogni aspetto – economico, logistico, artistico – della vicenda. Da qui l'appello per trovare una soluzione definitiva, ovvero la vaccinazione. "Se vogliamo riaprire i teatri, e questo è importante per la salute della società che ne ha bisogno - conclude Meyer - dobbiamo creare le condizioni di sicurezza per i lavoratori”.