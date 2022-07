Tutto è pronto per lo spettacolo che vedrà esibirsi in Arena l'étoile insieme a tanti artisti internazionali in un programma che spazia dal classico al contemporaneo. Sul palco, tra gli altri, i primi ballerini della Scala Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni che danzeranno il celebre passo a due tratto da Romeo e Giulietta, Melissa Hamilton, Fumi Kaneko e Vadim Muntagirov (rispettivamente Prima Solista e Primi Ballerini del Royal Ballet di Londra) e Toon Lobach del Nederlands Dans Theater Condividi

Stasera alle 21.15 all’Arena di Verona ritorna “Roberto Bolle and Friends”. Un appuntamento quasi sold out diventato ormai una tradizione per gli appassionati di danza e non solo. L'occasione per l'étoile anche per festeggiare dieci anni all'Arena. Era infatti il 2012 quando Roberto Bolle portò per la prima volta il suo Gala, prodotto da Artedanza srl, nella città veneta. Operazione non scontata in quanto la danza non metteva piede nell’Anfiteatro da almeno vent’anni perché non si credeva che l’arte tersicorea potesse arrivare a riempire tutte le sue migliaia di posti.

dieci anni da "gladiatore" della danza approfondimento Roberto Bolle, tutti i video dell'étoile “Quando mi dissero che in Arena non erano previsti spettacoli di danza non ho avuto un attimo di esitazione e ho detto ‘allora affittiamola e prendiamoci noi il rischio!’. Sapevo che la danza avrebbe avuto la forza di riempire l’Arena e c’era bisogno di dimostrarlo. Prima di uscire sul palco, il pubblico cominciò ad acclamarmi con una ola: un gesto di affetto e di entusiasmo impensabile per il nostro mondo. Mi tremavano le gambe e senza neanche pensarci, prima di iniziare lo spettacolo sono uscito a ringraziarli a contraccambiare quell’onda di amore e di gioia che era quasi palpabile. Anche questo un gesto impensabile, un’altra cosa che non si fa mai. Ma valeva la pena di rompere il rito perché quel giorno avevamo insieme segnato un traguardo importante per la danza in Italia. Credo sia stato uno dei giorni più belli della mia vita. Da quell’anno la danza è tornata nella programmazione dell’Arena e di molti altri posti dove semplicemente non veniva più proposta. Essere popolari non vuol dire non essere eccellenti”.

È in questa occasione che è nato il secondo appellativo che ha accompagnato gli ultimi dieci anni della carriera di Bolle accanto a quello “Étoile dei Due Mondi”: “Gladiatore della Danza”. Dieci anni di sold out, di grandi serate all’Arena di Verona, nelle grandi piazze, in alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese e non solo.

Il tour estivo approfondimento “IncanTAMi”, presentata la stagione 2022/23 del Teatro Arcimboldi Il tour partito dagli Arcimboldi di Milano con 8 date (nel video in alto l'intervista realizzata a poche ore dal debutto, ndr), ha poi toccato le Terme di Caracalla e Firenze. Dopo Verona ci saranno due grandi novità: il 27 luglio a Genova, presso i Parchi di Nervi e il 29 al Teatro Antico di Taormina. Quindici date in tutto per uno spettacolo che cambia ogni anno e raccoglie alcuni dei talenti migliori del panorama tersicoreo internazionale impegnati in un programma ogni volta inedito che alterna repertorio classico e contemporaneo pensato dallo stesso Roberto Bolle. Stasera sul palco dell'Arena si esibiranno Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni (Primi Ballerini del Teatro alla Scala); Osiel Gouneo (Principal Dancer del Bayerisches Staatsballet di Monaco); Melissa Hamilton, Fumi Kaneko, Vadim Muntagirov (rispettivamente Prima Solista e Primi Ballerini del Royal Ballet): Adeline Pastor (Solista dell'Aalto Ballett di Essen); gli International Guest Artist Toon Lobach e Anastasia Matvienko. Il cast si completa con tre musicisti: Sara Airoldi, primo violoncello dell'Orchestra dell'Arena di Verona, il pianista Marco Samuel e il batterista Ezio Zaccagnini.

Il programma di “Roberto Bolle and Friends” approfondimento Roberto Bolle il 27 luglio ai Parchi di Nervi 1. Tre Preludi Coreografia: Ben Stevenson, O.B.E Musica: Sergej Rachmaninov Artisti: Fumi Kaneko, Roberto Bolle Pianista: Marco Samuel 2. Il Corsaro Coreografia: Marius Petipa Musica: Riccardo Drigo Artisti: Anastasia Matvienko, Vadim Muntagirov 3. In Your Black Eyes Coreografia: Patrick de Bana Musica: Ezio Bosso Artista: Roberto Bolle 4. Don Chisciotte Coreografia: Marius Petipa Musica: Ludwig Minkus Artisti: Adeline Pastor, Osiel Gouneo 5. Penumbra Coreografia: Remi Wörtmeyer Musica: Sergei Rachmaninov Artisti: Melissa Hamilton, Roberto Bolle Pianista: Marco Samuel Violoncellista: Sara Airoldi 6. Sky breaking, clouds falling Coreografia: Toon Lobach Musica: Mason Lindahl Artista: Toon Lobach 7. Romeo e Giulietta Coreografia: Kenneth MacMillan Musica: Sergej Prokofiev Artisti: Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko 8. Il lago dei cigni Coreografia: Marius Petipa Musica: Pyotr Il’yich Tchaikovsky Artisti: Fumi Kaneko, Vadim Muntagirov 9. Caravaggio Coreografia: Mauro Bigonzetti Musica: Bruno Moretti, da Claudio Monteverdi Artisti: Melissa Hamilton, Roberto Bolle 10. La morte del cigno Coreografia: Michel Fokine Musica: Camille Saint-Saëns Artista: Anastasia Matvienko Pianista: Marco Samuel Violoncellista: Sara Airoldi 11. Duel Coreografia: Massimiliano Volpini Musica: Giuseppe Cacciola Artista: Roberto Bolle, Osiel Gouneo Batterista: Ezio Zaccagnini Light designer: Valerio Tiberi