“IncanTAMi”, presentata la stagione 2022/23 del Teatro Arcimboldi

A partire dai volti più amati dal pubblico e dalle grandi novità come il debutto teatrale di Alessandro Cattelan e, per la prima volta al TAM, il travolgente Checco Zalone. I grandi comici come Luca Ravenna, Alessandro Siani e il ritorno di Zelig.

Per i musical ci prepariamo ad accogliere le tappe del tour internazionale di Rocky Horror Show, il ritorno di Notre Dame De Paris, le celebrazioni per il decimo anniversario di Priscilla - La regina del deserto e il debutto del nuovo Legally Blonde - la rivincita delle bionde. Non mancheranno le proposte che strizzano l’occhio ai più piccoli e alle famiglie come il Lago dei Cigni On Ice, Geronimo Stilton, Miraculous Ladybug the Musical Show.

Appuntamento nel periodo natalizio con l’immancabile Gospel Night e la Filarmonica Arturo Toscanini, mentre per rivivere le musiche dei grandi protagonisti della nostra epoca proponiamo i concerti di Queen Mania Rhapsody, Morricone Film History e Jannacciami! Il calendario Musica si completerà nelle prossime settimane con l’annuncio di tanti altri importanti artisti della scena musicale che sicuramente saranno una gradevole sorpresa per il pubblico.

Come sempre i concerti saranno una parte importante del cartellone con i tour dei più̀ importanti artisti internazionali che faranno tappa al TAM, tra cui Anastacia, Opeth, Mika, James Taylor, Brit Floyd, Jack Savoretti, Tori Amos e tantissimi altri. I Negramaro apriranno il loro tour europeo proprio al TAM e sono già in programma i concerti dei principali artisti italiani, fra cui Mario Biondi, Francesco Renga, Daniele Silvestri, Venditti & De Gregori, Umberto Tozzi, Marco Masini.

Il progetto "ARCHimboldi"

In un teatro progettato da una prestigiosa firma dell’architettura come Vittorio Gregotti prosegue, dopo il progetto Vietato l’Ingresso che ha trasformato i camerini del TAM in veri e propri “camerini d’autore”, la sinergia con il mondo del design e nasce ARCHimboldi, incontri con illustri architetti di fama nazionale che si terranno nel corso della prossima stagione. Sulla scia del successo dei tour guidati degli scorsi mesi, prende vita il progetto stabile VisiTAMi che porterà i visitatori a conoscere i luoghi più reconditi del teatro. Spazio all’arte anche con la mostra Forever Marilyn by Sam Shaw – The Exhibition per commemorare i 60 anni della morte dell'attrice, diva tra le dive.

TAM, tra arte e cultura ambientale

Non esiste una realtà culturale che prescinde dalla cultura ambientale. Il Teatro Arcimboldi si impegna a diminuire il più possibile l’impatto ambientale lavorando sulla ricerca e l’attuazione di soluzioni tecnologiche che aiutino a ottimizzare i consumi di energia elettrica e riscaldamento. Nei prossimi mesi verrà avviato un progetto di relamping per convertire l'attuale illuminazione in sorgenti a led oltre all’installazione di pannelli fotovoltaici.