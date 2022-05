Negramaro, Unplugged European Tour 2022: raddoppia la data di Roma

I Negramaro non lasciano Roma, anzi raddoppiano!

Parafrasando il titolo di un celebre programma del passato, i Negramaro non lasciano ma raddoppiano. Il riferimento è all’appuntamento nella Capitale dell’Unplugged European Tour 2022 previsto per il 13 novembre all’Auditorium Parco della Musica. È arrivato però l’annuncio che la band si esibirà a Roma anche il giorno seguente, cioè il 14 novembre. I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 15:00 di giovedì 12 maggio ed è plausibile che possano esaurirsi in breve tempo. Ricordiamo che i concerti a Roma saranno gli ultimi per quanto riguarda quelli che ci saranno in Italia, con il Tour che poi proseguirà all’estero. L’Unplugged European Tour 2022 ha Radio Italia come radio ufficiale, che trasmetterà in tempo reale l’atteso evento.