Il Teatro Arcimboldi presenta "Il Primo Camerino"

6/8 Foto di Luca Privitera

Così Arturo Brachettu sul progetto: "Per me, aver collaborato a “Il Primo Camerino” è stato un onore, ma anche una challenge nel fondere bellezza, comfort e necessità professionali in un luogo sconosciuto alla maggior parte delle persone, ma così importante per un artista di spettacolo perché quel luogo lo abita per molto tempo, tra esaltazioni e struggimenti. In questo progetto il tanto decantato gusto del design italiano si unisce a uno dei luoghi culturali più iconici della Milano di oggi e di domani"