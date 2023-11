Nicoletta Manni nuova étoile della Scala. Annuncio a sorpresa. VIDEO

Salentina, 32 anni, prima ballerina dal 2014, Nicoletta Manni entra nella rosa delle pochissime étoile che la Scala ha avuto. La nomina è arrivata, per la prima volta nella storia, a scena aperta al termine di una recita di Onegin che ha ballato accanto a Roberto Bolle. "Non ho parole, sono veramente grata" ha detto a Sky Tg24 subito dopo la proclamazione

La nomina era nell'aria da tempo. Perché di danzatrici così, nella storia della danza se ne sono viste poche. Ma proprio per l'eccezionalità del ruolo di étoile, che alla Scala è stato concesso a pochissimi, e anche per una serie di difficoltà legate ad accordi sindacali, sembrava più una speranza che una possibilità.

A volte però le cose si sistemano nel modo giusto. O, meglio, perfetto. Ed ecco che alla fine di una recita di Onegin, il celebre balletto di John Cranko (VIDEO), è arrivata la proclamazione di Nicoletta Manni come nuova étoile del Teatro alla Scala di Milano. Un annuncio a scena aperta, come mai era accaduto nella storia del Piermarini.