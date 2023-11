Nicoletta Manni nuova étoile della Scala. Vita e carriera. FOTO

6/22 ph Brescia e Amisano ©Teatro alla Scala

Ha danzato come ospite al Balletto del Cremlino di Mosca (Giselle), con Asami Maki Ballet di Tokyo (Notre Dame de Paris di Roland Petit), Lithuanian National Ballet di Vilnius (Don Chisciotte), con il Balletto del Bol’soj a Mosca (La Ballerina in Etudes di Harald Lander), ai Gala Dance Open Festival 2017 (San Pietroburgo), Elisa y Amigos 2016 (Messico), All Star Ballet Gala 2017 (Toronto), Yurgita Dronina Ballet world star gala 2015 (Vilnius). Nella foto un momento di LORE, nuova creazione di Wayne McGregor per il Teatro alla Scala

Alla Scala due prime firmate da Wayne McGregor