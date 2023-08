Il matrimonio di Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko

Manni e Andrijashenko sposi a Galatina

Col loro “Sì, lo voglio” Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko hanno scritto il primo capitolo di una nuova storia nella quale continueranno a danzare insieme per sempre.

La trentunenne e il ventottenne si sono giurati amore eterno nel cuore dell'estate, nella Basilica di Santa Caterina D’Alessandria, gioiello gotico del Salento, terra d'origine della sposa.

In attesa degli scatti ufficiali della cerimonia, ai fan non resta che sospirare sulle immagini, foto e video, realizzate dagli invitati al matrimonio, condivise sui profili Instagram ufficiali della coppia.

Manni è raggiante mentre percorre la navata preceduta da un gruppo di giovani ballerine in tutù (allieve di sua madre, insegnante di danza) che le hanno spianato la strada muovendosi leggere sulle punte.

Accompagnata dal padre e dalle note eleganti di un pianoforte che suona Chopin, la sposa si è mostrata agli ospiti nel suo abito bianco, un modello a sirena con le bretelle sottili incrociate sulla schiena e lo scollo morbido ad anello, interamente ricamato con decorazioni tono su tono. Bianco anche il bouquet, realizzato con fiori e foglie di medie dimensioni. I capelli raccolti, con uno chignon dallo stile simile a quelli realizzati per andare in palcoscenico. Anche lo sposo ha scelto uno stile raffinato: un classico smoking blu con gilet e giacca monopetto per essere in linea con lo stile sobrio e tradizionale dell'evento. Lo stilista della giornata per entrambi è Armani che ha confezionato due modelli su misura.