AfteRite e LORE: due prime di Wayne McGregor alla Scala. FOTO

1/19 Foto: Brescia - Amisano

Una terra arida, vittima dell’uomo. Un pianeta in cui una colonia di essere umani lotta per la sopravvivenza mentre piante e bambini crescono protetti in una camera idroponica. La lettura data da Wayne McGregor de "Le Sacre du Printemps" di Stravinsky con il suo "AfteRite", in scena al Teatro alla Scala fino al 7 luglio, non poteva essere più attuale nel mostrare un paesaggio senz’acqua, molto simile al deserto dell’Atacama in Cile.

