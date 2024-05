Live In Milano, Crosetto: “Israele sta seminando odio”

Le situazioni in Medioriente così come in Ucraina preoccupano il ministro della Difesa, intervenuto all'evento di Sky TG24 da Palazzo Reale. Le guerre "ci dimostrano - ha spiegato - la debolezza della comunità internazionale di fronte alle scelte di un singolo Paese"

In Libano ci sono soldati italiani e le notizie che arrivano ora da Rafah sono preoccupanti. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto a Live In Milano parlando della situazione in Medioriente che sia sta allargando oltre i confini di Israele e Gaza. “Gli effetti di ulteriori elementi di criticità coinvolgono il Libano e gli altri paesi vicini. C’è una situazione sempre più difficile”. E commenta: "Ho l’impressione che con questa scelta Israele stia seminando un odio che coinvolgerà i suoi figli. Comprendo la reazione dopo la strage di Hamas del 7 ottobre, ma Hamas è un conto, il popolo palestinese è un altro". (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)