Live In Milano, l'incontro “Raccontami una storia” con Trincia e Nazzi

“Raccontami una storia”. È questo il titolo dell’ultimo incontro di Live In Milano, l’evento targato Sky TG24 che porta l'informazione in giro per le città italiane e questa volta si è svolto nel capoluogo lombardo, a Palazzo Reale (RIVIVI LA GIORNATA). Gli ospiti del panel conclusivo sono Pablo Trincia, autore, giornalista, podcaster, Stefano Nazzi, giornalista del Post e podcaster, e Giorgio Porrà, giornalista di Sky Sport e storyteller. A dialogare con loro, il vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci. Al centro dell'incontro, lo storitelling.