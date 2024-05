Live In Milano, Casellati: "Da instabilità governi effetti devastanti"

La ministra per le Riforme istituzionali ospite all'evento organizzato da Sky TG24. "Puntiamo a un primo ok al premierato già a metà giugno, ma ci auguriamo una maggiore collaborazione da parte delle opposizioni" E aggiunge: "L'obiettivo di questa riforma è riuscire a stabilizzare il ruolo dell'esecutivo"

Ospite di Live In Milano, l'evento di Sky TG24 che porta l'informazione nelle città italiane, la ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati ha fatto il punto sul complesso iter verso la riforma del premierato avviato dall'esecutivo. Per Casellati un primo ok alla riforma è atteso già attorno alla metà di giugno, "subito dopo le elezioni europee". Lo scoglio da superare, a detta dell'ex presidente del Senato, è "rappresentato dall'"atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione, che ha messo in campo circa 3.250 emendamenti" (LIVE IN MILANO, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

"Auspichiamo contributo opposizioni, Carta va scritta assieme"

L'auspicio, ha spiegato Casellati a Live In, è che "il clima si pacifichi dopo le Europee, dato che la Costituzione si si scrive assieme. Noi ci attendiamo un contributo delle opposizioni che finora non si è mai manifestato, limitandosi, piuttosto, a no a prescindere". Finora, ha aggiunto Casellati, "abbiamo lavorato nel tentativo di trovare un punto di caduta, il cui raggiungimento, però, è stato impedito dal clima che abbiamo incontrato".