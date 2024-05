Lo psichiatra e psicoterapeuta ha parlato del disagio dei giovani che si sentono continuamente dire che non vanno bene: "Scatta l'idea che devo correggermi perché non vado bene così - ha spiegato - Ma così dimentico che al mondo non c'è nessun altro come me, sono unico". Con le interviste ai ragazzi protagonisti del podcast di Sky Tg24 che affronta la salute mentale della generazione Z

Morelli: "Prevale l'idea che bisogna somigliare agli altri"

Per Morelli "la cosa che crea disagio è sentirsi continuamente dire che non vai bene. Questo fa scatare dentro di noi l'idea della correzione: devo correggermi perché non vado bene così. Ma così dimentico che al mondo non c'è nessun altro come me, sono unico. L'ansia arriva perché l'energia interna che veglia su di te non ha più spazio: prevale l'idea che non vai bene come sei e che devi somigliare agli altri. Quelli che chiami difetti ti caratterizzano: io non posso farmi dire da nessuno se vado bene o no".