La ministra del Lavoro ospite all'evento di Sky TG24 dai saloni del Palazzo Reale di Milano. "La sicurezza sul lavoro è un tema centrale della nostra azione di governo, tra gli obiettivi c'è anche l'estensione della patente a crediti". Poi ribadisce: "No al salario minimo per legge"

Anche la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone è stata ospite dell'edizione milanese di Live In, l'evento di Sky TG24 che porta l'informazione in giro per le principali città italiane. Dalle sale del Palazzo Reale del capoluogo lombardo, Calderone è tornata a sottolineare la centralità della sicurezza sul lavoro, definita un "tema strategico rispetto alle riflessioni del governo". Tra gli obiettivi dell'esecutivo, perseguiti anche attraverso i provvedimenti contenuti nel decreto Pnrr bis, c'è anche quello di potenziare i controlli e, per questo, spiega Calderone, l'intenzione è "raddoppiare il numero di ispezioni che facciamo annualmente".

"Patente a crediti da estendere ad altri settori"

Altro caposaldo è rappresentato dalla patente a cediti, che "dall'edilizia è destinata a estendersi anche ad altri settori". Tutte misure, queste, per le quali la ministra ha ribadito l'importanza del confronto, sottolineando la volontà della squadra di governo di scrivere le norme in modo concertato con le parti sociali.