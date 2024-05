Tra la vita e la morte: cosa significa diventare madri a Gaza

Ci sono posti del mondo dove le mamme non hanno ragioni per festeggiare. Dove l'atto di nascere rischia di incontrare la morte. Gaza è uno di questi, dove, dopo sette mesi di guerra, il sistema sanitario è al collasso e solo 11 ospedali su 36 riescono ancora a funzionare parzialmente. E se abituarsi a sopravvivere in un teatro dell'orrore simile è difficile per ogni essere umano, per le donne che aspettano un bambino le difficoltà diventano estreme. Nella Striscia ci sono 50mila donne in stato di gravidanza e in media 180 partoriscono ogni giorno. Ma poter accedere alle cure medice pre e post partum è difficilissimo, spesso impossibile. L’ospedale emiratino di Rafah è l’unico a fornire assistenza alla maternità a Gaza: prima del conflitto gestiva circa 20 parti al giorno, mentre ora ce ne sono oltre 100. Una situazione ingestibile da diversi punti di vista, come quello pratico dello spazio: ci sono infatti solo sei lettini per il parto, come sottolinea Medici Senza Frontiere.

Partorire nei campi profughi



"La situazione per le donne incinte e per i neonati è sempre più drammatica", racconta a Sky TG24 Monica Minardi, presidente di MFS Italia. Le gestanti a Gaza non hanno infatti la possibilità di sottoporsi ai controlli pre-parto per prevenire le complicanze a cui spesso vanno incontro. Molte di loro partoriscono nelle tende, perché non riescono nemmeno a raggiungere l’unico ospedale per motivi legati alle difficoltà nei trasporti, in primis alla mancanza di carburante, carente e troppo costoso. "Noi di MSF a Rafah supportiamo le donne palestinesi soprattutto nelle cure post partum: abbiamo allestito una struttura semi-permanente nel parcheggio dell'ospedale con 26 letti. Ovviamente sappiamo che è un numero molto basso, una goccia nel mare", spiega Minardi, ricordando che moltissime donne sono costrette a partorire all'interno dei campi profughi, in condizioni di sovraffollamento estremo e senza le condizioni igieniche di base, quindi altamente esposte al rischio di infezioni e malattie.

La mancanza di latte può uccidere i neonati

Le conseguenze ricadono ovviamente anche sui neonati, la cui vita è in pericolo da subito dopo il parto: "Le neomamme molto spesso non riescono ad allattare perché sono denutrite o malnutrite, e il latte in polvere, oltre a essere introvabile, ha dei costi esorbitanti". In questi casi succede il peggio: molti neonati muoiono di fame (a marzo 2024 il rapporto IPC - Integrated Food Security Phase Classification - ha parlato di una carestia alimentare imminente a Gaza). Spesso dimentichiamo che "in aggiunta al numero altissimo di persone uccise direttamente dal conflitto c'è anche quindi un esercito di vittime silenziose, morte per le conseguenze di questo contesto devastante", ricorda la presidente di Mfs. "E con la chiusura del valico di Rafah la sitiuzione diventerà ancora più catastrofica".



Le cliniche di Al-Shaboura e Al-Mawasi

Nelle strutture di Al-Shaboura e Al-Mawasi a Rafah i team di MSF forniscono consultazioni ginecologiche e di ostetricia a circa 300 donne a settimana. Il 36% delle pazienti ha infezioni genito-urinarie, 34% sono anemiche o riportano deficit di ferro e circa il 6% hanno emorragie ginecologiche. La condizione più frequente rimane però la rottura prematura delle membrane e del sacco amniotico. In particolare, nella clinica di Al Shaboura, le donne incinte ricevono cure prenatali, compreso lo screening per la malnutrizione e vengono forniti cibi terapeutici supplementari se necessario.