Biden: "Israele propone una roadmap per il cessate il fuoco". LIVE

"Israele ha proposto ad Hamas una roadmap per il cessate il fuoco" a Gaza con il ritiro delle sue truppe per 6 settimana, ha detto. Il presidente americano John Biden nel corso della sua conferenza stampa. "Questo è il momento che Hamas venga al tavolo dei negoziati e accetti l'accordo. E' il momento che questa guerra finisca", ha aggiunto Biden. La proposta, Ha spiegato il presidente USA, è suddivisa in tre fasi: la prima, di sei settimane, prevede "un cessate il fuoco pieno e completo, il ritiro delle forze israeliane da tutte le aree popolate di Gaza e il rilascio di un certo numero di ostaggi tra cui donne, anziani, feriti in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi". I civili palestinesi potranno tornare alle loro case e ai loro quartieri in tutte le aree di Gaza, compreso il nord, ha aggiunto il presidente americano precisando che aumenteranno gli aiuti umanitari. La fase due prevede la fine definitiva e la cessazione delle ostilità "in base alle negoziazioni che avverranno nella fase uno" e, infine, nella fase tre "inizierà un importante piano di ricostruzione di Gaza.

I leader del partito repubblicano e di quello democratico hanno invitato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a parlare al Congresso. Lo annuncia lo speaker della Camera, il conservatore Mike Johnson. Nessuna data per il momento è stata fissata.





