Israele-Hamas, 120mila persone in piazza contro Netanyahu. LIVE

In 120mila protestano nelle strade in Israele contro il governo del primo ministro, israeliano, sperano in un accordo per la liberazione degli ostaggi. Ci sono spiragli sulla tregua. I leader di Hamas all'estero hanno espresso sostegno alle proposte di Israele, ma la risposta definitiva deve arrivare da Yahya Sinwar e Mohammed Deif, capi della fazione islamica a Gaza. Usa in pressing con gli Stati arabi. Ma Netanyahu ribadisce: 'La condizione resta la fine del movimento'