Houthi attaccano nave greca nel Mar Rosso, Usa non segnalano vittime

Non si fermano gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. I ribelli yemeniti del movimento Ansar Allah hanno attaccato una nave greca al largo dello Yemen. "Gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato cinque missili balistici antinave dalle aree dello Yemen nel Mar Rosso”, si legge in un post su X del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). “La nave mercantile Laax, battente bandiera delle Isole Marshall, di proprietà e gestita dalla Grecia, ha riferito di essere stata colpita da tre missili, ma ha continuato il suo viaggio. Non sono stati segnalati feriti da parte degli Stati Uniti, della coalizione o del mercantile navi", aggiunge il comunicato. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA GUERRA IN MEDIORIENTE)