Mar Rosso, Houthi hanno testato nuovo razzo ipersonico nello Yemen

L'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, citando una fonte militare, riferisce che gli Houthi hanno testato con successo un razzo ipersonico nello Yemen.. Secondo il rapporto, il gruppo yemenita starebbe pianificando di iniziare a produrre missili da utilizzare su obiettivi nel Mar Rosso, nel Mar Arabico e nel Golfo di Aden, nonché contro obiettivi in Israele. Il gruppo terroristico con sede nello Yemen ha affermato che intensificherà gli attacchi durante il mese sacro musulmano del Ramadan in solidarietà con i palestinesi nel contesto della guerra in corso tra Israele e Hamas a Gaza.

Usa distruggono 4 droni



Le forze Usa confermano intanto di aver distrutto quattro droni e un missile terra-aria degli Houthi dello Yemen. "Tra le 2 e le 16.50 ora di Sana'a del 13 marzo, i terroristi Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato un missile antinave da zone dello Yemen" sotto il loro controllo "in direzione del Golfo di Aden", riferisce il Centcom via X, precisando che il missile non ha colpito navi e non ci sono state segnalazioni di danni né di vittime. "Il Comando centrale Usa ha ingaggiato e distrutto quattro droni aerei e un missile terra-aria in zone dello Yemen sotto il controllo degli Houthi", aggiungono nell'aggiornamento sul Mar Rosso, puntualizzando che "le armi rappresentavano una minaccia imminente per i mercantili e le navi militari Usa nella regione". Il Centcom ribadisce che si tratta di operazioni "per proteggere la libertà di navigazione e rendere più sicure le acque internazionali per la Marina Usa e i mercantili".