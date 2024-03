Mar Rosso, Houthi: “Inaccettabile Italia abbia abbattuto nostro drone"

In un'intervista all'Adnkronos il vice capo dell'Autorità per i media del gruppo yemenita ha commentato il recente abbattimento di un drone da parte del cacciatorpediniere "Caio Duilio". Secondo le parole di Nasr al-Din Amer: "Il nostro obiettivo sono le navi americane, britanniche e israeliane ma se l'Italia fermasse di nuovo un nostro attacco significherebbe un maggiore coinvolgimento". Zayd al-Gharsi, direttore del dipartimento dei media, aggiunge: "Italia Paese amico ma se intralcia unica via è attaccarla" ascolta articolo

"Le navi italiane rischiano un maggiore coinvolgimento nella guerra contro di noi". Lo afferma Nasr al-Din Amer, vice capo dell'Autorità per i media del gruppo yemenita Houthi che da mesi sta conducendo attacchi nel Mar Rosso. In un'intervista all'agenzia Adnkronos, Amer ha definito "inaccettabile" l'abbattimento lo scorso 2 marzo di un drone da parte del cacciatorpediniere italiano "Caio Duilio" nello Stretto di Bab al-Mandab. "Non sarebbe dovuto accadere. Mettersi a protezione delle navi israeliane e americane espone l'Italia a rischi e minaccia la sicurezza delle sue navi in futuro", ha detto Amer che è anche il presidente del cda dell'agenzia di stampa Saba. E sulla possibilità che l'Italia diventi un obiettivo militare dei miliziani dopo che ha assunto il comando della missione difensiva europea Aspides aggiunge: "Vediamo gli sviluppi e poi decideremo" (GUERRA MEDIORIENTE: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "Non abbiamo deciso di prendere di mira le navi dell'Italia, ma il fatto che abbia fermato la nostra operazione è inaccettabile", spiega Amer, uno dei 'volti mediatici' degli Houthi - gruppo sciita zaydita che controlla ampie zone dello Yemen tra cui la capitale Sana'a.

Amer (Houthi): "Non abbiamo attaccato alcuna nave italiana"

Secondo il il ministero della Difesa al momento dell'abbattimento il drone si trovava a 6 chilometri dalla "Caio Duilio" e viaggiava in direzione della nave italiana. Il dirigente Houthi smentisce tuttavia che avesse uno scopo offensivo: "Non vogliamo prendere di mira l'Italia o altri Paesi. Il nostro obiettivo sono le navi americane, britanniche e israeliane e quelle dirette verso l'entità sionista", ha detto Amer all'Adn che poi rassicura sulla "tenuta" delle rotte commerciali nell'area: "Non ci sono pericoli per (il traffico commerciale, ndr) nel Mar Rosso, tranne per il fatto che è stato militarizzato da America e Gran Bretagna".

Al-Gharsi: "Italia Paese amico ma se intralcia unica via è attaccarla" Poco dopo ha parlato all'Ansa Zayd al-Gharsi, direttore del dipartimento dei media della presidenza della Repubblica Houthi di Sanaa, che dice: "Non attacchiamo l'Italia in quanto tale ma se intralcia la nostra azione non ci lasciano altra scelta". Al-Gharsi definisce l'Italia un "Paese amico" precisando che la lotta è "per la difesa dei palestinesi" e i droni yemeniti "sono puntati su Israele e su chi lo difende di fronte alle coste".