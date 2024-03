L'allarme viene dal primo ministro dello Yemen dopo il completo affondamento di una nave di proprietà della Gran Bretagna carica di materiali pericolosi per l'ambiente, colpita dai ribelli il 18 febbraio. Gli Houthi minacciano: "Non ci fermeremo" ascolta articolo

Dall’azione contro la nave della missione italiana alle continue minacce alle imbarcazioni britanniche, non si fermano gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. E le aggressioni dei ribelli yemeniti aggravano anche i timori per una possibile catastrofe ambientale. A diffondere l’allarme è lo stesso primo ministro dello Yemen, Ahmed Awad bin Mubarak, che ha condannato l’affondamento di una nave battente bandiera del Belize, di proprietà della Gran Bretagna, che trasportava materiali pericolosi. (GUERRA MEDIORIENTE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Fuoriuscita di materiali pericolosi La Rubymar è stata bersaglio delle forze Houthi nel Mar Rosso: la nave è completamente affondata sabato, dopo essere stata colpita da missili balistici anti-nave vicino al porto di Mocha il 18 febbraio. Il primo ministro yemenita ha espresso preoccupazione per la fuoriuscita di materiali pericolosi: l’imbarcazione trasportava infatti circa 21.000 tonnellate di fosfato ammonico, fertilizzante solfato e altre sostanze. Ahmed Awad bin Mubarak ha parlato di un "disastro ambientale senza precedenti" per la regione e per gli abitanti. leggi anche Mar Rosso, nave Duilio abbatte drone. Crosetto: Attacco degli Houthi

Danni per il territorio e gli abitanti "Questa sarà una catastrofe”, ha detto Wadah Al-Madhaji, direttore del Dipartimento della Pesca della Provincia di Taiz. “Tutte le creature saranno colpite e la contaminazione chimica continuerà per anni”. Timore anche per i pescatori della regione che dipendono dal Mar Rosso per il loro sostentamento: "Le persone qui vivono una vita semplice con un'unica fonte di reddito. La pesca è fondamentalmente la loro unica fonte di reddito. Quando l'ambiente è inquinato, il sostentamento di numerose persone sarà influenzato. Abbiamo bisogno di un'ampia cooperazione internazionale per mitigare l'impatto dell'inquinamento", ha detto Ahmed Muthanna, capo dell'Autorità per la pesca marittima nel Mar Rosso. leggi anche Chiazza di petrolio nel Mar Rosso dopo attacco Houthi a nave inglese

La minaccia dei ribelli Dopo l'affondamento della Rubymar, i combattenti filo-iraniani hanno minacciato che continueranno a prendere di mira e affondare le navi britanniche che transiteranno nel Golfo di Aden. "Lo Yemen continuerà ad affondare altre navi britanniche, e qualsiasi ripercussione o altro danno verrà aggiunto al conto della Gran Bretagna", ha affermato in un post su X Hussein al-Ezzi, viceministro degli Esteri nel governo guidato dagli Houthi. La Gran Bretagna, ha aggiunto, "è uno stato canaglia che attacca lo Yemen e collabora con l'America nello sponsorizzare i crimini in corso contro i civili a Gaza". leggi anche Medioriente, Houthi mettono fuori uso cavi sottomarini Europa-Asia

