Medioriente, Houthi mettono fuori uso cavi sottomarini Europa-Asia

Non solo attacchi alle imbarcazioni che attraversano il Mar Rosso, ora anche tentativi di interferenza nelle comunicazioni. Gli Houthi hanno messo fuori uso quattro cavi di comunicazione sottomarini tra l’Arabia Saudita e Gibuti, causando gravi interruzioni delle comunicazioni globali Internet tra Europa e Asia, in particolare nei paesi del Golfo e in India. A darne notizia è un report del sito del media online israeliano Globes. I cavi danneggiati dal gruppo di ribelli yemenita appartengono ai sistemi AAE-1, Seacom, EIG e TGN. Il cavo AAE-1 collega l'Asia orientale all'Europa attraverso l'Egitto, mettendo in comunicazione la Cina con l'Occidente. Il sistema Europe India Gateway (EIG) collega invece l'Europa a Egitto, Arabia Saudita, Emirati e India. (GUERRA IN MEDIORIENTE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)