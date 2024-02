Attacchi Usa e Gb contro Houthi nello Yemen: "Colpiti 18 obiettivi"

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno colpito 18 target degli Houthi in Yemen, prendendo di mira armi e missili. Lo afferma il Pentagono, sottolineando che continuerà a operare per difendere vite umane e il flusso di scambi commerciali. Gli attacchi sono la quarta operazione congiunta di Stati Uniti e Gran Bretagna contro i ribelli sciiti filoiraniani yemeniti dal 12 gennaio.

"Houthi pagano conseguenze loro attacchi"

"I ribelli houthi dello Yemen continueranno ad affrontare azioni di ritorsione per i loro attacchi alle navi nel Mar Rosso e nelle acque circostanti". Lo ha detto il capo del Pentagono, Lloyd Austin. "Gli Stati Uniti non esiteranno ad agire, se necessario, per difendere la vita e il libero flusso del commercio in uno dei corsi d'acqua piu' critici del mondo", ha detto Austin in una dichiarazione. "Continueremo a chiarire agli Houthi che ne pagheranno le conseguenze se non fermeranno i loro attacchi illegali, che danneggiano le economie del Medio Oriente, causano danni ambientali e interrompono la consegna degli aiuti umanitari allo Yemen e ad altri Paesi".