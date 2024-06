Il presidente francese Emmanuel Macron, mappa alla mano, ha chiesto di autorizzare l'Ucraina a colpire "in Russia" le postazioni da cui viene attaccata, mentre si prepara ad annunciare l'invio di "istruttori" in Ucraina, quasi certamente alle celebrazioni del D-Day accanto a Zelensky. "Come spieghiamo agli ucraini che bisogna proteggere le loro città – si è chiesto il presidente francese -, se poi diciamo loro che non possono colpire i punti da cui partono le bombe?"