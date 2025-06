Strani dischetti neri sulle spiagge dal Veneto alla Puglia, cosa sono

Le spiagge italiane sono state invase da misteriosi dischetti neri. A denunciare il fenomeno sui social è stato Enzo Suma di Archeoplastica, che ha riportato la presenza di questi piccoli oggetti, da mesi sparsi sulle coste italiane da Rosolina in Veneto fino alla Puglia. Secondo il divulgatore, che indaga sull’origine di questi dischetti da gennaio, si tratterebbe di “z-mbbr” provenienti “da qualche depuratore del nord Italia”. Sarebbero quindi dei componenti utilizzati negli impianti di depurazione più all’avanguardia. Il coordinatore dell’associazione Plastic Free, Riccardo Mancin, aveva fatto chiarezza: “Sono utilizzati nei depuratori più moderni, strumenti molto rari in Italia. È possibile che provengano da un impianto situato nell’Alto Adige, vista la loro concentrazione nelle zone settentrionali della costa, oppure che siano stati scaricati accidentalmente in mare da una nave”.