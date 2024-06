Usa, Biden raccoglie 28 milioni a Los Angeles. Trump attacca Zelensky

Il presidente, appena rientrato dal G7 in Puglia, è stato a Los Angeles per una raccolta fondi a cui hanno partecipato personalità del calibro di Barack Obama, Jimmy Kimmel, George Clooney e Julia Roberts. Da Detroit, invece, Trump ha attaccato il rivale e le sue scelte sul sostegno all’Ucraina: Zelensky è "il maggior venditore della storia. Ogni volta che viene in questo Paese va via con 60 miliardi di dollari. Poi quando torna a casa ne ha bisogno di altri" ascolta articolo

Ancora colpi di scena nella campagna elettorale americana, in vista delle presidenziali di novembre. Da una parte, il presidente Biden, appena rientrato dal G7 in Puglia, è stato a Los Angeles per una raccolta fondi a cui hanno partecipato personalità del calibro di Barack Obama, Jimmy Kimmel, George Clooney e Julia Roberts. Dall’altra, da Detroit, Trump ha attaccato il rivale e le sue scelte sul sostegno all’Ucraina: Zelensky è "il maggior venditore della storia. Ogni volta che viene in questo Paese va via con 60 miliardi di dollari. Poi quando torna a casa ne ha bisogno di altri". Il Tycoon ha quindi ribadito che se ci fosse stato lui alla Casa Bianca la guerra in Ucraina non ci sarebbe mai stata (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - L'INTERVISTA ESCLUSIVA A ZELENSKY DI SKY TG24).

Biden a Los Angeles: raccolti 28 milioni Biden, secondo quanto riportano diversa media americani, tra cui il L.A. Times, è arrivato a Los Angeles il 15 giugno e in serata è salito insieme all'ex presidente Obama sul palco del Peacock Theater, per una conversazione che ha incluso la presa in giro dell'ex presidente Trump, l'esaltazione dei successi politici del democratico in carica e il tentativo di motivare gli elettori ad andare alle urne a novembre. "Sono molto orgoglioso di ciò che l'amministrazione Biden ha realizzato. E ci ricorda che non dobbiamo semplicemente votare contro qualcosa in questa elezione... Ma possiamo essere orgogliosi di affermare lo straordinario lavoro svolto da Joe", ha detto Obama. Le stime sulle raccolta fondi sono enormi: almeno 28 milioni di dollari, il più grande bottino di denaro da un evento di una sola notte nella storia democratica. approfondimento Ucraina-Russia, Biden e Zelensky firmano l'accordo di sicurezza.

Un momento della serata a Los Angeles di raccolta fondi per la campagna di Biden. In foto: il presidente e Barack Obama - ©Getty

Trump attacca Biden Trump invece ha parlato da Detroit, Michigan (uno degli Stati chiave nella corsa elettorale), dove ha continuamente attaccato Biden: "È il peggior presidente per gli afroamericani”. Poi un passaggio anche sulla propria salute: "Mi sento molto giovane. Non so cosa c'è ma mi sento meglio di anni fa”, ha detto Trump, che il 14 giugno ha compiuto 78 anni. E proprio nel giorno del suo compleanno, Trump aveva sostenuto: "Tutti i presidenti dovrebbero sottoporsi a un test attitudinale e uno cognitivo. Io l'ho fatto". La sua proposta è arrivato dopo che l'81enne Biden era apparso stanco e affaticato, in alcuni momenti persino assente, al G7 e nei giorni precedenti al summit. approfondimento Trump, elezioni America 2024: "Eviterò terza guerra mondiale"