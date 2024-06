Ucraina, summit Svizzera: "Per la pace servono tutte le parti"

Il raggiungimento della pace richiede il coinvolgimento e il dialogo tra tutte le parti", si legge in una bozza di comunicato congiunto rilasciato al termine della prima giornata del Vertice per la pace in Ucraina in corso in Svizzera e citato da agenzia di stampa internazionali. I media di Kiev affermano che esiste un possibile scenario in cui il documento potrebbe essere adottato senza il consenso di tutti i partecipanti, con controversie sorte su parole specifiche del comunicato.

Al summit per la pace di Lucerna, in Svizzera, atteso nel pomeriggio il discorso del presidente ucraino Zelensky. "Stiamo approvando un nuovo pacchetto di aiuti militari, perché senza la difesa non esiste nemmeno la ricostruzione dell'Ucraina"., ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla plenaria del vertice sulla pace.

Dopo oltre due anni di conflitto, Vladimir Putin per la prima volta annuncia concretamente quali sono i suoi obiettivi in Ucraina. Mosca è pronta a cessare le ostilità e negoziare per firmare la pace se Kiev ritirerà le sue truppe dalle quattro regioni parzialmente occupate dalle truppe russe e rinuncerà ad entrare nella Nato. Uno scenario subito rifiutato dall'Ucraina e dai suoi alleati occidentali.





Gli approfondimenti:

