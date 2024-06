Sky TG24 nella fabbrica in Sardegna che produce armi per l'Ucraina

La fabbrica di Domusnovas punta a fabbricare quest'anno oltre 15mila munizioni per l'Ucraina. L'impianto è in funzione giorno e notte per soddisfare gli ordini quintuplicati

L'artiglieria ucraina spara ogni giorno circa 3000 colpi da obice, i russi ne sparano tre volte tanti. A Kiev mancano i proiettili: la promessa europea di fornirne 1 milione in un anno si è dissolta per le difficoltà di riaprire linee di produzione ormai chiuse da tempo. Sono armi semplici e poco costose (qualche migliaio di dollari a munizione), ma progettate per guerre di trincea ormai dimenticate in Europa. Ecco perché quasi nessuno le produceva più nel continente. La stessa Italia ha donato alcune decine di obici a Kiev, ma non riesce a produrre tutte le munizioni necessarie per utilizzarli.

In Sardegna, nel Sulcis, si trova una delle pochissime fabbriche che alimenta la resistenza ucraina. È la Rwm Italia di Domusnovas, a pochi chilometri da Iglesias, dove Sky TG24 è entrata per la prima volta per raccontare come si producono le armi che vengono spedite a Kiev. Questa fabbrica che occupa quasi un chilometro quadrato sforna da anni bombe d’aereo, mine marine, siluri e missili. E solo dall’anno scorso ha aperto la linea di produzione delle munizioni da obice, calibro standard Nato 155 millimetri, e quelle per i carri armati Leopard 2 da 120, di cui le bocche da fuoco ucraine sono costantemente affamate.