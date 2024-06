Sostegno all'Ucraina, cessate il fuoco a Gaza, tregua olimpica, ma anche i diritti Lgbtqia+, la lotta al traffico di essere umani, il Piano Mattei per l’Africa e l’approccio condiviso dei Paesi nei confronti dell’intelligenza artificiale. Sono questi i punti chiave della dichiarazione finale del G7 in Puglia, che sta volgendo al termine. Il termine aborto non è alla fine presente nel documento. Nel testo, comunque, “si reiterano gli impegni espressi nel comunicato finale del G7 di Hiroshima per un accesso universale, adeguato e sostenibile ai servizi sanitari per le donne, compresi i diritti alla salute sessuale e riproduttiva per tutti”. Il riferimento all'aborto era invece esplicito negli impegni del comunicato finale del vertice a guida giapponese dello scorso anno.

