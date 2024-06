Zelensky a Sky TG24: "Da Putin ultimatum, è nuovo nazismo"

“Lui vuole una parte dei nostri territori occupati, ma vuole anche quelli non occupati. Parla di regioni del nostro Paese. E non si fermerà. Non ci sarà un conflitto congelato”, ha detto il presidente ucraino nell’intervista con il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito “un ultimatum” la proposta arrivata da Vladimir Putin per porre fine alla guerra: “Cosa posso dire? Questi messaggi sono messaggi di ultimatum, non hanno nulla di diverso rispetto ad altri ultimatum che ha fatto anche prima”, ha detto Zelensky nel corso dell’intervista con il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis. “Noi vediamo attualmente che è una rinascita del nazismo quello che fa. È una nuova ondata di questo nazismo, che è un nazismo russo. Vuole che noi diamo una parte dei nostri territori occupati, ma vuole anche quelli non occupati. Parla di regioni del nostro Paese, e lui non si fermerà. Non ci sarà un conflitto congelato” (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).