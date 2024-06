G7 Puglia, oggi la storica partecipazione del Papa. LIVE

Il Pontefice è stato invitato da Meloni che lo accoglierà al suo arrivo al summit, per parlare di intelligenza artificiale. Ma per lui sarà l'occasione per tessere quella tela di relazioni che possano portare ad una via di pace. La preoccupazione de Papa Francesco è per il conflitto tra Israele e Palestina, per l'Ucraina ma anche per i conflitti che non sono sulle prime pagine dei giornali, come quello in Myanmar.