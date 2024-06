G7 Puglia, i leader cantano "Happy Birthday" a Scholz. VIDEO

Tutti in coro ad intonare “Happy birthday to you”. Così i grandi del mondo, riuniti a Borgo Egnazia a margine dei lavori della seconda giornata del G7, festeggiano il compleanno di Olaf Scholz, il cancelliere tedesco, che compie oggi 66 anni. A dare in qualche modo il via all’ondata di auguri è Joe Biden, che informato dai colleghi della ricorrenza, una volta giunta anche Giorgia Meloni invita i colleghi ad esibirsi nel consueto canto per il cancelliere. Si tratta di auguri rinnovati perché, come racconta la presidente della Commissione Ue uscente Ursula Von Der Leyen, l''happy birthday' è stato intonato al leader tedesco ieri "a mezzanotte" al Castello Svevo, cena alla quale Biden non ha partecipato (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL SUMMIT DEL G7).