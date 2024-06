G7 in Puglia, Giorgia Meloni accoglie gli ospiti del summit. FOTO

È iniziata la riunione nel resort in Puglia: a fare gli onori di casa la presidente del Consiglio italiana che coordina i lavori delle tre sessioni di lavoro dedicate rispettivamente ad Africa, Medio Oriente e Ucraina: per quest'ultima sarà presente anche Volodymyr Zelensky. In serata cena al Castello Svevo di Brindisi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella