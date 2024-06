Bottura a Sky, ecco il menù dello chef stellato per il G7. VIDEO

Per i Capi di Stato ospiti dell'Italia, il G7 sarà anche l'occasione per viaggiare fra le delizie culinarie del Bel Paese. A fare da Cicerone è lo chef stellato Massimo Bottura, che ha progettato un menù ad hoc per i giorni del summit. "Il primo piatto che uscirà oggi - confessa a Sky Tg24 - sarà pane e pomodoro". Un manifesto, così lo intende il cuoco, contro lo spreco alimentare. Che sarà seguito da un lungo (ma "leggerissimo", assicura Bottura) itinerario nella tradizione gastronomica italiana. "Un tema importante del nostro menù è l'inclusione - spiega lo chef - proporremo un tortellino del progetto Tortellante, che mette insieme nonne e persone con autismo per far vivere la tradizione del tortellino". Poi, spazio alla cucina delle coste del Sud Italia e ai sapori del Nord.