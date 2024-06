G7, al via questa mattina il vertice in Puglia. DIRETTA

Prende il via questa mattina il G7 in Italia, che si svolge tra oggi e sabato in Puglia, a Borgo Egnazia. Il vertice tra i “grandi” della Terra inizia con la premier Meloni che accoglie gli ospiti. Domani sono attesi il Papa e Zelensky. Il presidente americano Biden, arrivato ieri sera a Brindisi, annuncia nuove sanzioni contro la Russia. La bozza del documento finale, anticipata da Bloomberg, prevede più armi per difendere l’Ucraina, stop al sostegno della Cina a Putin, via libera al piano Usa per la tregua a Gaza. Secondo fonti europee, nell'ultima bozza è scomparso il punto nel quale si garantiva "un accesso effettivo e sicuro all'aborto". Fonti della presidenza italiana: "Gli sherpa stanno ancora trattando".





