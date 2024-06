Il luogo si caratterizza per un'architettura particolare: ha le sembianze di un finto paesino. L'obiettivo è, infatti, riprodurre la Puglia delle contrade sospese tra campagna e mare. Borgo Egnazia è stato inaugurato nel 2010 dopo cinque anni di lavoro per costruire case in pietra a due piani con luci soffuse e piscine Jacuzzi nei bagni, una piazzetta per le feste e le bancarelle che distribuiscono prodotti tipici