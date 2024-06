G7 in Puglia, sequestrata nave che avrebbe ospitato i militari

La nave versava in pessime condizioni igienico sanitarie. A sostituirla la nave Gnv Azzurra arrivata questa mattina a Brindisi che ospiterà circa 600 operatori delle forze dell'ordine impegnate a garantire la sicurezza del G7. Per tutti gli altri, invece, è stata trovata una sistemazione in diverse strutture ricettive sul territorio ascolta articolo

La Squadra mobile di Brindisi ha sequestrato la nave "Goddess of the Night" ormeggiata al porto del centro salentino a causa delle numerose denunce pubbliche arrivate negli ultimi giorni per le pessime condizioni igienico sanitarie in cui versava. "Si tratta di una nave con alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzabili, docce fatiscenti, cabine allagate", sottolinea Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp. La nace crociera ospitava gli oltre 2500 agenti di polizia giunti in Puglia per il servizio di sicurezza del G7 , in programma da domani a sabato a Borgo Egnazia sul litorale di Fasano, in Puglia.



Il noleggio del traghetto Gnv Azzurra A Brindisi è arrivata intanto questa mattina la "Gnv Azzurra", la nave traghetto sostitutiva che ospiterà circa 600 operatori delle forze dell'ordine impegnate a garantire la sicurezza del G7. Il noleggio da parte del Ministero dell'Interno dopo per le polemiche scoppiate per le pessime condizioni della nave Mykonos Magic. "Il traghetto- informano dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico - resterà nel porto sino al 17 giugno". Oltre mille tra poliziotti e carabinieri sono stati trasferiti in strutture ricettive tra le province di Brindisi, Lecce e Taranto. approfondimento G7 Puglia, polemiche su condizioni nave alloggio forze dell'Ordine