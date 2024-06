G7 2024 in Puglia, temi e partecipanti: il programma

Il summit al via domani a Savelletri affronterà una serie di temi cruciali, dalla guerra in Ucraina, con la presenza di Zelensky il primo giorno, alla crisi in Medio Oriente, dall’Intelligenza artificiale all’immigrazione, fino alle questioni finanziarie

La Puglia è pronta ad ospitare il G7 2024, che si aprirà domani mattina a Savelletri. Dal 13 al 15 giugno, i leader delle maggiori economie mondiali si riuniranno per discutere una serie di temi cruciali: dalla guerra in Ucraina alla crisi palestinese, dall’I ntelligenza artificiale alla tassazione globale, passando per la disabilità, l'immigrazione, la sicurezza economica, le questioni relative al Venezuela, la Libia, l'Indo-Pacifico e il Mar Rosso. Questo sarà il settimo G7 ospitato dall'Italia e il primo in Puglia, con precedenti edizioni tenutesi a Venezia, Napoli, Genova, L'Aquila e Taormina.

La guerra in Ucraina e la crisi palestinese saranno al centro delle discussioni. Ma se l’anno scorso, sotto la presidenza giapponese, l'attenzione era rivolta all'Indo-Pacifico, quest'anno l'Italia ha deciso di concentrarsi su un’area cruciale per i propri interessi nazionali: Mediterraneo e Africa. Come spiegato da fonti italiane, in preparazione al vertice sono stati creati 130 gruppi di lavoro e si sono tenute 21 riunioni ministeriali. La presidenza italiana, hanno riferito le stesse fonti, "ha voluto dare continuità al lavoro svolto dalle precedenti presidenze del G7, in particolar modo da quella giapponese".

Discussioni e prospettive



Il primo giorno, i leader discuteranno della guerra in Ucraina con Zelensky e a porte chiuse tra di loro. Secondo quanto riferito da fonti italiane verrà affrontato anche il tema degli asset russi congelati per verificare la possibilità di utilizzarli. Si discuteranno anche le proposte di pace di Zelensky, in vista della conferenza per la pace in Svizzera. Quanto alla crisi palestinese, "ci sarà una discussione approfondita, anche sul rischio di una escalation”. Dopo il focus sull’Intelligenza artificiale, verrà affrontato il tema dell’Africa e del Mediterraneo. In particolare, si parlerà del Piano Mattei e verranno affrontati vari aspetti del tema africano, come clima, ambiente, energia e sicurezza alimentare. Il tema della migrazione sarà discusso per la prima volta in una sessione dedicata di un vertice G7. La presidenza italiana proporrà un approccio basato su tre linee d'azione: affrontare le cause profonde della migrazione, rafforzare la cooperazione internazionale contro i trafficanti di esseri umani e promuovere la migrazione legale.



Questioni finanziarie e globali



In linea con la tradizione del G7 come forum economico, saranno trattate anche questioni finanziarie, con particolare attenzione alla sicurezza economica, al cambiamento climatico, alla transizione energetica e alla protezione dell'ambiente.

Al termine del vertice, verrà adottata una Dichiarazione finale negoziata a livello degli sherpa, insieme a un comunicato sull'evento dedicato alla Partnership for Global Infrastructure and Investment(PGII) e una sintesi dei risultati della sessione di outreach su Africa, Mediterraneo, intelligenza artificiale ed energia.



