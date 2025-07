Diogo Jota, toccante post social della moglie a un mese dalle nozze

“Ad un mese del nostro ‘finché morti non ci separi. Per sempre, la tua piccola”. Questo il commosso ricordo che Rute Cardoso, moglie di Diogo Jota, ha pubblicato su Instagram per rendere omaggio al marito scomparso, proprio ad un mese dal loro matrimonio. La stella del Liverpool e del Portogallo, infatti, è morto in un incidente stradale in Spagna il 3 luglio all'età di 28 anni, insieme al fratello venticinquenne André Silva, anche lui calciatore professionista.

Alcune foto delle nozze

Nel post social, che ha superato abbondantemente il milione di like, Cardoso ha condiviso le foto del matrimonio con Jota, celebrato il 22 giugno scorso. La morte dell’attaccante dei Reds, ricorda la Cnn, ha sconvolto non solo l’intero mondo del calcio proprio perché Jota aveva sposato la sua compagna di vita meno di due settimane prima dell'incidente. La coppia, tra l’altro, ha avuto tre figli. Il lutto per la morte del calciatore portoghese ha scioccato però particolarmente i colleghi di Jota: al suo funerale hanno partecipato molti giocatori, tra cui il capitano del Liverpool, Virgil van Dijk, ed il compagno di nazionale Rúben Neves. Cardoso, in quella tragica circostanza, era stata fotografata mentre abbracciava altri partecipanti al suo arrivo in chiesa prima della cerimonia, che si è svolta il 5 luglio scorso. Il Liverpool, in tutto ciò, ha deciso ufficialmente di ritirare la maglia che indossava, la numero 20. Ed un murale che immortala il giocatore è stato dipinto anche su uno dei muri della città per rendergli omaggio.