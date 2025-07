Diogo Jota, morto in un incidente stradale l'attaccante del Liverpool

Choc nel mondo del calcio. L'attaccante portoghese del Liverpool Diogo Jota, 28 anni, è morto in un incidente stradale assieme al fratello Andé, di due anni più giovane. A darne per primo notizia è stato il quotidiano spagnolo Marca, spiegando che Jota ha perso la vita in un un drammatico schianto avvenuto nella provincia di Zamora, in Spagna. Secondo quanto riporta As, altro quotidiano sportivo spagnolo, il veicolo su Jota cui viaggiava con suo fratello, anch'egli deceduto, è bruciato dopo essere uscito di strada. L'incidente si è verificato intorno all'1.30 all'altezza del chilometro 65 della A-52, nel territorio di Cernadilla. Jota, attaccante della Nazionale portooghese oltre che dei Reds, si trovava in Spagna in vacanza.