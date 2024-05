Il Viminale rafforza le misure di sicurezza in vista del vertice dei leader che è in programma a Borgo Egnazia, in Puglia, dal 13 al 15 giugno

ln occasione del G7, che si terrà a Borgo Egnazia, in Puglia, tra il 13 e il 15 giugno, il Viminale rafforza i controlli alle frontiere. Sospeso, quindi, Schegen, come fa sapere il Viminale che ha annunciato: "Le frontiere nazionali terrestri, marittime e aeree, come da prassi consolidata dagli Stati in occasione di eventi analoghi, saranno temporaneamente soggette a controlli". I controlli saranno ripristinati per un periodo di due settimane: dal 5 al 18 giugno.