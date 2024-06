G7 in Puglia, spiagge inaccessibili e misure di sicurezza

Divieti di accesso via terra, blocco dei transiti via mare ed anche delle attività di pesca, zone in cui sarà vietato circolare. Sono state emesse diverse ordinanze dal Comune di Brindisi e Fasano e dalla Capitaneria di porto, nell'ambito delle misure di sicurezza previste dalla prefettura per il G7 in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia sul litorale di Fasano. A Brindisi si svolgerà invece il 13 giugno nel Castello Svevo la cena ufficiale alla presenza, tra gli altri, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per quella giornata è stata predisposta la sospensione, nell'area rossa limitrofa al Castello Svevo, di diverse attività commerciali, ludico-sportive e scolastiche. Anche cinque aree di servizio nell'area per la vendita al dettaglio di carburante dovranno essere chiuse.