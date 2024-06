Giorgia Meloni oggi in Svizzera per la conferenza di pace in Ucraina

La premier parte per la Svizzera dopo che si è concluso ieri il G7 in Puglia: "È stato un onore presiederlo: si è trattato senza timore di smentita di un successo", ha commentato

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà questa mattina a Zurigo (al Bürgenstock Resort) per partecipare al vertice sulla pace in Ucraina . Lo comunica Palazzo Chigi.

In Svizzera dopo il G7

La premier parte per la Svizzera dopo che si è concluso ieri il G7 in Puglia, ieri 15 giugno: "È stato un onore presiedere il G7: si è trattato senza timore di smentita di un successo", ha detto la premier chiedendo che all'Italia "venga riconosciuto il ruolo che le spetta in termini di competenze dei commissari e che l'Ue comprenda il messaggio arrivato dai cittadini".