Papa all'Angelus: “Preghiamo per pace in Ucraina e in zone di guerra”

Il pontefice ha invitato i fedeli a "pregare per la pace anche in Sudan, Myanmar e ovunque si soffre per la guerra", ha detto. Papa Francesco ha poi rivolto un appello alle comunità internazionali "affinché si faccia il possibile per la cessazione del massacro nella Repubblica democratica del Congo"

Durante l'Angelus di questa mattina, Papa Francesco ha rinnovato il suo appello per la pace. "Non cessiamo di pregare per la pace nella martoriata Ucraina, in Terra Santa, in Sudan, in Myanmar e ovunque si soffre per la guerra". Il pontefice ha poi ricordato anche le violenze in Congo. “Continuano a giungere notizie dolorose di scontri e massacri nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo”, ha detto Papa Francesco che ha poi lanciato un appello per la cessazione delle violenze nel Paese africano. "Rivolgo il mio appello alle autorità nazionali e alle comunità internazionali affinché si faccia il possibile per la cessazione delle violenze e per la salvaguardia della vita dei civili", ha detto il pontefice all'Angelus.